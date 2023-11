Stop alla plastica, borracce a tutti gli allievi della De Amicis

L’amministrazione comunale di Meldola ha consegnato le borracce a tutti i bambini delle classi prime della Scuola elementare ‘E. De Amicis’. Sono stati l’assessore all’ambiente Filippo Santolini e la referente del plesso professoressa Giulia Bianchi a distribuirle ai piccoli alunni nell’ambito del progetto ‘Un futuro sostenibile’ promosso dall’amministrazione comunale di Meldola con il contributo di Atersir e Unica Reti in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. "Questo progetto consente a tutti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Meldola di avere una borraccia riutilizzabile – commenta l’assessore Santolini – evitando l’uso di bottiglie di plastica all’interno delle scuole". Una iniziativa importante di educazione ambientale per la quale Santolini ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione della scuola.

"Un dono fatto ai nostri piccoli cittadini, ma che in realtà facciamo alla nostra comunità tutta, riducendo l’impatto ambientale e nel contempo promuovendo l’educazione ambientale nelle giovani generazioni e sensibilizzandole alla riduzione dei rifiuti". Questa iniziativa segue quella di pochi giorni fa di ‘PiantiAmo’, evento organizzato dall’Associazione I Meandri in collaborazione con Forestiamo e con il patrocinio sempre dell’assessorato all’ambiente di Meldola. Nel corso della mattinata sono state messe a dimora un centinaio di piante sulla riva destra del fiume Ronco - Bidente, nei pressi della zona Sbaraglio che contribuiranno a far crescere un bosco. Hanno partecipato in tanti muniti di guanti e vanghe.

o.b.