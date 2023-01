Stop all’auto medicalizzata "Necessario e conforme"

Sul caso della sospensione servizio di auto con medico a bordo a Meldola (la cosiddetta Mike 42), due primari rispondono ai 15 sindaci del comprensorio forlivese che avevano contestato duramente la scelta del dell’Ausl Romagna. Si tratta del direttore del Dipartimento di Emergenza, Internistico e Cardiologico Forlì-Cesena, Marcello Galvani, e il direttore dell’Unità operativa di Pronto Soccorso Medicina d’urgenza e 118, Andrea Fabbri.

Si tratta di una precisazione che viene quindi direttamente da chi dirige le unità di emergenza sul campo; una risposta che rivendica la "bontà dell’intervento" di rimodulazione dei mezzi di soccorso avanzato (automediche) che ha interessato tutti i distretti della Romagna, in particolare Rimini, Riccione, Faenza e Lugo.

Cosa scrivono i due direttori ai 15 sindaci? "La riduzione del numero di auto mediche è legata alla mancanza di medici dell’area dell’emergenza – sostengono i due sanitari –. Questa situazione è grave e, purtroppo, non risolvibile a breve. L’attività di auto medica è stata sino ad ora basata sull’attività straordinaria (ovvero in aggiunta all’orario di servizio) di colleghi medici appartenenti ad altri ambiti e discipline. Tale soluzione organizzativa non è più sostenibile a causa della grave carenza di personale sanitario di anestesia e pronto soccorso, personale che ha già raggiunto il massimo carico di lavoro possibile all’interno dell’ospedale".

"L’attuale organizzazione aziendale delle auto mediche consente, comunque – precisano Galvani e Fabbri – di mantenere nel distretto di Forlì tempi di soccorso assolutamente in linea con quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza e dagli indicatori nazionali".

A dimostrazione di questa nota positiva, i due medici aggiungono l’assicurazione che la presenza di un infermiere, con alle spalle un percorso professionale specifico, su tutti i mezzi di soccorso avanzato, è in grado di assicurare la "qualità dell’intervento" anche nel caso di gestione di pazienti critici (1,5% dei casi), in quanto "le azioni dell’infermiere sono coordinate con l’intervento del medico dell’automedicalizzata, sempre disponibile".

"Infine, è necessario ricordare – concludono i due medici –che nei casi più gravi, per i quali è necessario il trasporto immediato verso il centro di riferimento, è sempre disponibile l’elisoccorso diurno e notturno".

Oscar Bandini