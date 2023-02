Stop alle auto lunedì Si attende il progetto

La chiusura della Bidentina che il sindaco di Santa Sofia minaccia sarà applicata appena finirà il weekend, dalle ore 7 di lunedì 6 febbraio. In questo caso, però, sarà per risollevare un auto-articolato finito fuori strada in occasione dell’ultima nevicata (l’episodio comportò già allora una lunga interruzione della viabilità).

È la Provincia di Forlì-Cesena a imporre l’ordinanza di stop fino alle ore 18 di lunedì: l’intervento interesserà la località Campigna fino al Passo della Calla, dunque entro il territorio del parco nazionale.

Oltre alle difficoltà che l’inverno provoca alla circolazione stradale nei tratti montani (sulla Bidentina e non solo) si attende da tempo un progetto definitivo da parte del servizio viabilità della Provincia di Forlì-Cesena per l’adeguamento complessivo e la messa in sicurezza della strada provinciale numero 4 che corre lungo il fiume Bidente. Si tratta, numeri alla mano, dell’arteria più trafficata e con il maggior numero di incidenti del comprensorio forlivese: serve un distretto industriale importante con la presenza dello stabilimento avicolo del Gruppo Amadori (l’azienda con più dipendenti del Forlivese) e quello turistico del Parco nazionale e della diga di Ridracoli.

Le priorità degli interventi, secondo quanto la stessa Provincia aveva comunicato, riguardano in particolare alcuni tratti: da Santa Sofia a Galeata; da Nespoli a Cusercoli e da San Colombano a Meldola. Da tempo è aperto il cantiere con i lavori di consolidamento del ponte di San Colombano, proprio nel territorio comunale di Meldola.

o. b.