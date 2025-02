"Stop alle scelte filo-bolognesi": "Non si ripianino debiti privati"

Nei giorni scorsi i consiglieri azzurri Giulia Versari (capogruppo), Alberto Gentili e Vinicio Pala hanno auspicato che si consideri il Ridolfi non "unicamente da un punto di vista della performance dei voli", ma come "un’infrastruttura essenziale per lo sviluppo socio-economico e turistico-commerciale del territorio". Tutto questo anche considerando "che pochi giorni fa è stato presentato l’accordo quadro della Fondazione Mercury, organismo che dovrà raccogliere fondi e progetti da destinare allo sviluppo del Polo tecnologico aeronautico e aerospaziale di Forlì". I consiglieri di Forza Italia sottolineano: "Sappiamo bene quanto le scelte amministrative regionali del Pd, del tutto ‘bologna-centriche’, finora abbiano reso la vita difficile alla realtà forlivese".

Sulla prospettiva che la Regione sia protagonista nello scalo forlivese, si è espresso Michele Fiumi dell’associazione RinnoviAmo Forlì. "L’interesse manifestato dalla Regione Emilia-Romagna è un segnale positivo". E vede positivamente il fatto che non si "risanino le posizioni debitorie di società private" (nella nota successiva all’incontro, la Regione parlava di un "ruolo attivo" in senso lato). Occorre, infatti, "condizioni favorevoli per il loro sviluppo. Ciò significa investire in infrastrutture e strategie di supporto che permettano al Ridolfi di consolidarsi come uno scalo strategico nel panorama aeroportuale interregionale". Per esempio, "potenziare la rete ferroviaria e il trasporto pubblico rappresenta una strategia concreta per ridurre la pressione sull’aeroporto Marconi di Bologna, che già oggi gestisce un volume di passeggeri superiore alla sua capacità ottimale". Secondo l’esponente di RinnoviAmo sono indispensabili anche strategie di promozione e commercializzazione dello scalo.

ma. bo.