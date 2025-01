Stop ai tifosi riminesi, il prefetto chiude le porte: “Mi spiace, ho dovuto”. E ora con la Fortitudo?

Forlì, 18 gennaio 2025 – Nessun ripensamento. Nessun cambiamento di idea e posizione: i tifosi riminesi non avranno accesso al Palafiera domani in occasione del derby fra Unieuro ed Rbr in programma alle 20.

L’annuncio della decisione definitiva, comunque già chiara nelle ore precedenti, arriva in serata sotto forma di una lettera del prefetto Rinaldo Argentieri, che scrive: “Nei giorni scorsi ho firmato un provvedimento con cui ho vietato la vendita, ai residenti in provincia di Rimini, dei biglietti per assistere alla partita di pallacanestro tra le squadre di Forlì e di Rimini e, in tutta coscienza, lo firmerei anche oggi, consapevole della mia responsabilità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, sempre, ma direi soprattutto, nelle occasioni di vita più belle e gioiose quali le manifestazioni sportive”.

Il prefetto motiva la sua decisione: “Mi sono stati portati dalle forze di polizia elementi che facevano ritenere altissimo ed intollerabile, nonostante la massiccia presenza di polizia e carabinieri, il rischio di incidenti causati da gruppi di violenti”. Una decisione presa però non a cuor leggero: “Ho firmato però con sofferenza, ben sapendo che stavo privando la gara della cornice più attesa, quella della sana contrapposizione tra sostenitori di diversa fede cestistica. Ma ho reputato necessario questo sacrificio in nome di un interesse superiore, quello degli sportivi veri, per definizione pacifici, a godere della partita in piena sicurezza e tranquillità. So che vi saranno proteste da parte di gruppi ultras che non hanno accettato il mio provvedimento e le ragioni alla base, e le proteste, quelle civili naturalmente, sono ben accette”.

Gli ultras forlivesi non saranno presenti all’Unieuro Arena nella serata di domenica, in occasione del derby contro Rimini

La lettera del prefetto lascia però spazio a un’apertura per le ‘calde’ sfide future e una in particolare: “Poiché però in generale non mi piace vietare, spero di non trovarmi più in condizione di dover firmare provvedimenti del genere. Auspico quindi, e sosterrò convintamente, ogni iniziativa promossa dalle società sportive o dalle amministrazioni locali, con il coinvolgimento dei tifosi organizzati, che dia, in largo anticipo sullo svolgimento di partite cosiddette a rischio, il senso di un ritrovato rasserenamento dei rapporti, o perlomeno di un raffreddamento delle tensioni, tra tifoserie storicamente avverse, a cominciare dalla futura gara con la Fortitudo Bologna”. Sfida quest’ultima in programma al Palafiera domenica 13 aprile. Quindi le dichiarazioni pessimistiche ma non di totale chiusura rilasciate dai soci forlivesi, che giovedì sera avevano incontrato prefetto e questore per cercare di trovare una soluzione condivisa (“Porte aperte ai tifosi riminesi? E’ molto difficile, le percentuali sono molto basse ma non escluderei qualche novità”, aveva detto Riccardo Pinza, uno dei tre soci della Fondazione presenti alla riunione), non hanno avuto il seguito sperato da ambo le parti.

Il divieto è arrivato su decisione della questura ma su indicazione del Casm (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), a sua volta sollecitato dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e, com’è stato ribadito, nasce da condotte “pericolose e illegali” di tifosi riminesi e non come un provvedimento punitivo verso i sostenitori forlivesi, che pure da tempo sono oggetto di una attenta valutazione da parte delle forze dell’ordine.

Un divieto di trasferta per i tifosi riminesi che arriva dopo quello che domenica 29 dicembre impedì loro di seguire la squadra a Pesaro. Allora, così come oggi, il timore era che l’occasione della partita fosse quello di dare vita a scontri fra pesaresi e tifoserie a loro legate o gemellate – Montecatini, Cesena calcio, Forlì e Trieste – opposti ai riminesi e ai loro alleati. Stesso timore che si è intravisto anche in occasione del derby di domani quando la partita avrebbe potuto diventare la miccia per accendere il fuoco di scontri e comportamenti che nulla hanno a che vedere con lo sport. Tutto ciò, è stato detto e sottolineato da prefetto e questore, a causa dei comportamenti di ben poche persone delle varie fazioni.

La decisione di vietare la trasferta ai riminesi se non altro ha avuto l’esito di unire sia la politica, per una volta compatta (sia come amministrazione comunale forlivese, sia riminese), sia le due tifoserie rivali, con i ragazzi della curva forlivese che, vista l’assenza della loro controparte, hanno deciso di lasciare vuota domani la curva nord dell’impianto della Unieuro Arena.

E sempre in merito alla gara di domani, Pallacanestro 2.015 ha comunicato che proprio per esigenze di ordine pubblico, la questura ha disposto la chiusura di via Punta di Ferro nel tratto compreso tra le rotonde di via Cervese e via Piero Camporesi, a partire dalle 19. Chi avesse accesso al parcheggio interno dell’Unieuro Arena potrà esibire il proprio pass per accedere al tratto di strada chiuso. Ai tifosi che dovranno recarsi all’Unieuro Arena verrà consentito l’accesso al parcheggio di fronte all’impianto.