Stoppioni e sculture, rilancio culturale al via

L’amministrazione comunale di Santa Sofia ha presentato la nuova gestione della Galleria comunale d’arte contemporanea ‘Vero Stoppioni’ e del Parco di Sculture sul Bidente per i prossimi due anni affidata alla start-up innovativa Institution Srl. "Si apre una nuova fase di rilancio culturale – ha precisato la sindaca Ilaria Marianini – fondata su una visione integrata, attenta al dialogo con il territorio e alla sostenibilità sociale, economica e ambientale delle istituzioni culturali nei piccoli centri. Per inaugurare questo percorso Institution ha scelto di non imporre un programma ‘calato dall’alto’, ma di avviare una fase di ascolto attivo rivolta a cittadini, associazioni, operatori culturali, aziende e istituzioni locali".

La start up Institution Srl è nata grazie al sostegno del Pnrr - New Generation EU e vede tra i suoi componenti Fabio Cavallucci, radici santasofiesi, critico d’arte, già direttore di centri prestigiosi d’arte contemporanea in Italia e in Europa, del comitato scientifico di Institution Srl insieme a Lara Gaeta, curatrice di arte contemporanea e Pier Lorenzo Servetti del team. "Inoltre dal 26 al 28 settembre abbiamo in calendario – aggiunge l’assessora alla cultura Chiara Bellini – il Forum sulla Sostenibilità della Cultura, un evento diffuso e multidisciplinare che animerà per tre giorni il territorio di Santa Sofia, con incontri, tavoli di lavoro, laboratori pubblici e azioni partecipate. L’obiettivo è affrontare i principali temi legati alla sostenibilità culturale che intende coinvolgere attori locali e internazionali: istituzioni culturali, ricercatori, artiste e artisti, aziende, enti pubblici e professioniste della cultura".

I nuovi gestori hanno poi precisato le linee guida che si baseranno su "modelli economici resilienti per istituzioni artistiche, circolarità e basso impatto ambientale, accessibilità, equità e inclusione sociale, valorizzazione del patrimonio e innovazione e relazioni tra cultura, territorio e comunità. Ogni tavolo di lavoro sarà orientato alla costruzione di visioni condivise e strumenti pratici, con l’ambizione di rendere Santa Sofia un laboratorio pilota per la transizione culturale sostenibile. Il forum intende coinvolgere attori locali e internazionali: istituzioni culturali, ricercatori, artiste e artisti, aziende, enti pubblici e professioniste della cultura".

Tra le anticipazioni sempre nel campo dell’arte in ottobre ci sarà una nuova edizione del Premio Campigna, storico riconoscimento d’arte contemporanea che da decenni lega Santa Sofia alla ricerca artistica nazionale e internazionale. Quest’anno il premio si rinnoverà, in linea con la vocazione sperimentale, aperta e sostenibile del nuovo corso della Galleria.

Infine altra novità, sempre grazie alle risorse del Pnnr: è nata sempre a Santa Sofia l’Associazione Mattia, che organizzerà una mostra dedicata a Mattia Moreni, artista storicamente legato a Santa Sofia, la cui esposizione sarà inaugurata in autunno presso la Galleria Vero Stoppioni, all’interno di un circuito di eventi che tocca anche Bagnacavallo, Forlì, Ravenna e altri centri romagnoli.

Oscar Bandini