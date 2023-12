Storia e legalità, l’incontro per gli studenti

Domani alla Fabbrica delle Candele, in piazzetta Conserva Corbizzi, si terrà l’ultimo appuntamento su ’Educazione al patrimonio culturale e legalità - la bellezza e la storia: proprietà di nessuno, possesso di tutti’. Dopo due serate in cui l’attenzione si è rivolta a una platea generalista, il nuovo e ultimo appuntamento, domani (ore 10.30-12.30) alla Fabbrica delle Candele di Forlì, è invece tagliato sugli studenti di alcuni Istituti superiori forlivesi: l’Itc Matteucci, il Liceo classico G. B. Morgagni e altri Istituti cittadini. Dialogheranno con loro il tenente colonnello Giuseppe De Gori del Nucleo tutela Patrimonio dei Carabinieri, Annalisa Palomba, giudice della Corte d’Appello di Torino, esperta di casi di tutela del patrimonio culturale, artistico e architettonico con particolare riguardo alla educazione dei giovani sul tema e l’avvocato Tiziana Zanetti. Insieme a loro, Stefano Bicocchi (Vito), attore comico e appassionato di arte e della sua tutela, che non si limiterà a intermezzi fra gli interventi, ma dialogherà con gli ospiti sulla base delle sue conoscenze e interessi. La mattinata è aperta al pubblico ed è a ingresso libero.

Info: infoupg@comune.forli.fc.it