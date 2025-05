Storica azienda di successo saluta il cofondatore in pensione

Quasi mezzo secolo di dedizione al lavoro, nobilitato da professionalità, competenza e cortesia hanno permesso all’azienda termoidraulica Barzanti e Gessi di raggiungere i vertici nel settore del riscaldamento, del condizionamento e dell’idrosanitaria, diventando un punto di riferimento per l’intera provincia di Forlì-Cesena e non solo. Un’avventura di successo, partita nel 1977 in una piccola bottega di via Mameli, a Terra del Sole, grazie all’intraprendenza di due fraterni amici quali Valter Barzanti e Franco Gessi. Oggi la coppia si scinde: per Gessi è arrivato infatti il momento di appendere gli attrezzi al chiodo, voltare pagina e dedicarsi alla meritata pensione. ‘Periodo in cui non c’è mai un giorno libero’ il simpatico monito scritto sulla torta di commiato lavorativo dai colleghi, che hanno organizzato una festa al ristorante L’Amorosa per salutare Franco con amici, parenti e collaboratori.

Castrocarese di 72 anni, terminati gli studi e assolti gli obblighi di leva a Belluno nell’artiglieria pesante di montagna, Gessi ha iniziato il percorso lavorativo dapprima come dipendente, con l’inseparabile amico della prima ora, sempre nel settore dell’impiantistica idraulica, prima di gettarsi nell’avventura imprenditoriale. Sfociata in una crescita esponenziale, caratterizzata dal trasloco della sede da Terra del Sole a Forlì in via Balzella, e l’ampliamento di un organico che oggi conta decine di dipendenti e collaboratori. Sposato con Maria Pia dal 1980, padre di Giorgia e Paola e nonno di Alice, Maicol e Giacomo, Gessi è da sempre appassionato di caccia e pesca, hobby trascurati a cui oggi potrà dedicare più tempo. Sempre contornato dall’abbraccio dei familiari e supportato da amicizie consolidate negli anni e che niente e nessuno potrà mai scalfire.

Francesca Miccoli