Storie a lieto fine, simbolo di ripartenza

Due vicende a lieto fine: le abbiamo scelte per aprire la nostra edizione di oggi, come fossero un augurio di buon Natale. Da una parte, la guarigione dell’architetto Giovanni Gavelli, che un mese fa sulle tribune del Ginnasio sportivo ha rischiato di morire per un grave scompenso cardiaco mentre guardava la sua squadra giocare. Dall’altra, un luogo simbolo della spiritualità come l’eremo di Montepaolo, prima rimasto a lungo isolato a causa delle frane dovute all’alluvione e poi divenuto inagibile per il terremoto; eremo che riapre proprio in tempo per la notte di Natale. Insomma, storie di ripartenza in una terra e in una città dove la priorità è proprio questa: ripartire definitivamente. Buon Natale.