Storie della Resistenza Il nuovo libro di Pecora

È uscito il libro di Carmelo Pecora ‘Noi che siamo stati partigiani. Uomini e donne della Resistenza’ (Damster Edizioni 2023). Il libro è la continuazione ideale di ‘Resistere era un dovere-Storie di partigiani e staffette’ del 2018 del prolifico scrittore ennese di nascita, forlivese d’adozione e già ispettore capo della Polizia scientifica presso la Questura di Forlì e che ha al suo attivo 10 libri oltre ad innumerevoli racconti. Nella sua ultima fatica Pecora propone la biografiaracconto di Nara, del forlivese Sergio Giammarchi e del ravennate Marco Bonazza riuscendo a coniugare il racconto-testimonianza in prima persona dei tre protagonisti con l’illustrazione degli avvenimenti storici che fanno da sfondo alle vicende personali che Pecora, per esigenze narrative, fa raccontare a loro in prima persona. Dei tre protagonisti certamente il più conosciuto è Sergio Giammarchi ‘E’ Rudaren’ che sale in montagna con Adriano Casadei per unirsi alla banda di Sivio Corbari. Giammarchi è morto poco più di un anno fa e per decenni ha portato la testimonianza di quel periodo e del ruolo decisivo che ebbe la popolazione civile nell’aiuto ai tanti giovani che avevano scelto in pianura come in montagna di non aderire alla Rsi e combattere i nazifascisti dopo l’8 settembre 1943 fino alla Liberazione di Forlì il 9 novembre 1944.

Giammarchi, artigiano conosciuto, tra i fondatori della Cna si è speso fino all’ultimo per raccontare nelle scuole e alle giovani generazioni i perché di quelle scelte nette, in modo sereno proprio di un uomo di pace. "Nara Lotti, staffetta partigiana di S. Sofia – scrive Miro Gori nella prefazione –, si schiera sull’esempio dei fratelli combattenti (Dino e Boris) contro la prepotenza criminale dei nazifascisti: durissime ma letterariamente bellissime, l’infanzia e la giovinezza di questa donna che non piegò mai la testa". Infine Mario Bonazza, classe 1928, nome di battaglia ‘Calipso’, partigiano ravennate di Marina di Ravenna combattente con Bulow nella 28ª brigata Garibaldi ‘Mario Gordini’. Tre storie vere dall’Appennino tosco-romagnolo alle valli ravennati scritte per conoscere e mai dimenticare come è nata la nostra Repubblica.

Oscar Bandini