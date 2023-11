Storie di donne nella giornata internazionale

Quella di oggi è la giornata clou di una settimana che vede al centro il dibattito sulla violenza di genere. Dopo il convegno che si tiene in mattinata nel salone comunale, si prosegue nel pomeriggio quando, alle 16.30 nell’oratorio di San Sebastiano, sarà inaugurata la mostra ‘Anotomie auliche’ di Anna Boschi, promossa dal gruppo Udi. Alle 17, in piazza Saffi, per un’idea di Soroptimist International Club, sarà illuminata di arancione una parte della facciata del palazzo comunale. Dalle 18.30 alla Fabbrica delle Candele, l’associazione Un’altra storia, insieme a Fidapa, presentano il talk show ‘Un’altra storia di donne’: otto donne diverse per storia, età, estrazione e professione racconteranno le loro esperienze di vita per offrire al pubblico alcune delle tante sfaccettature della parità di genere. Alle 16.30 in piazza Garibaldi a Forlimpopoli, la consulta dei giovani invita la cittadinanza a partecipare al flashmob ‘1 minuto di rumore’ per sensibilizzare sul tema della violenza ai danni delle donne.

In serata, alle 20.45 nel teatro di San Martino in Strada (piazzetta della Pieve 1), sarà presentato uno spettacolo dal Teatro due Mondi, in una serata organizzata dal circolo Acli. Il titolo è ‘Quelle ragazze ribelli. Storie di coraggio’. Ingresso a offerta libera. Anche il ‘comitato pari opportunità’ dell’ordine forense di Forlì-Cesena avvia proprio oggi un progetto che andrà avanti anche per i prossimi mesi e sarà dedicato alle giovani generazioni e alla scuola: si chiama ‘#generazionePari’, è rivolto agli studenti delle superiori e ha l’obiettivo di fornire spunti di conoscenza e di riflessione sul fenomeno della violenza di genere e del femminicidio.

Per tutta la giornata, su una seduta di ogni bus delle linee urbane di Start Romagna, sarà posizionata una locandina che cita ‘Questo posto deve parlare di te e per te. Donna vittima di violenza’, nella consapevolezza che sui bus si incontrano oltre 44 milioni di donne e uomini, ragazze e ragazzi incrociano i loro sguardi e, quindi, rappresentano un luogo strategico per trasmettere messaggi che raggiungano persone di tutte le fasce di età.