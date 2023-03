‘Storie di donne’ sotto i riflettori stasera al Piccolo

di Rosanna Ricci

La prima edizione del progetto ‘Forlì: storie di donne’ promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Forlì giunge al suo epilogo oggi alle ore 20,30 al Teatro Il Piccolo (via Cerchia 98). Tra i mesi di settembre e ottobre era stato pubblicato un bando che invitava la cittadinanza a raccogliere storie di donne forlivesi del passato e del presente e inviarle alla segreteria della Commissione.

Proprio grazie all’impegno dei cittadini sono state candidate donne più e meno famose, che costituiscono una preziosissima e unica costellazione di racconti brevi, raccolti in un volume che verrà donato alle e ai partecipanti dell’evento di stasera. La raccolta diventa il primo tassello di un progetto più ampio, che mira alla creazione di una mnemoteca delle storie al femminile della nostra città.

Il progetto prevedeva anche la trasposizione teatrale dei racconti di queste figure. Alcuni dei nomi del passato come quello di Barbara Manfredi, Annalena Tonelli, Carmen Silvestroni e altre sono già parte dell’immaginario collettivo. Ma non mancano donne del presente che con il loro impegno hanno segnato e ancora contribuiscono a valorizzare e a rendere la città di Forlì famosa nel mondo. Basti pensare alla cantante Carla Bissi (in arte Alice) o alla scienziata Simonetta Montaguti. Non mancano storie legate a donne che grazie al loro impegno civile hanno contribuito ad arricchire il mondo del volontariato, delle associazioni o del sindacato come Tebe Fabbri, Vanda Beccari Baldini, Bruna Fiori e altre.

Tutte le storie saranno presentate nello spettacolo curato dal gruppo teatrale Compagniabella guidato dall’attore Giampiero Pizzol con le attrici Laura Aguzzoni e Maria Mengozzi che daranno voce alle testimonianze raccolte, accompagnate dal musicista Marco Versari che eseguirà brani dal vivo, mentre sullo schermo si vedranno i volti di queste donne che hanno vissuto, lottato, animato la vita della nostra città.

Una rappresentazione rivolta a tutta la cittadinanza, che intende onorare le storie di donne che infine rappresentano tutti noi. L’ingresso è a offerta libera. L’intero incasso sarà devoluto a beneficio delle ‘Case – rifugio’ per donne che hanno subìto violenze e maltrattamenti, Un’iniziativa che rappresenta una risposta nobilitante per tutte le donne che meritano attenzione, cura e delicatezza anche quando vengono raccontate.