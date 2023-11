Storie di fotografie: la star della serata è Daidō Moriyama

Oggi dalle 21.15 al Circolo Asioli di Garibaldi 280 il Foto Cine Club parla di ’Storie intorno alla fotografia - Daidō Moriyama’, serata a di Roberto Baldani. Fotografo giapponese, è considerato uno dei maggiori esponenti della fotografia di strada giapponese. Tra i lavori per cui è più famoso c’è Eros, pubblicato nel 1969 sulla rivista giapponese Provoke, che mostra le immagini di una notte trascorsa con una amante in una stanza d’albergo. Ha esposto le sue opere alla Tate Modern di Londra, al Moma di San Francisco, al Metropolitan Museum of Art di New York. Ingresso libero.