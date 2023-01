’Storie di Meldola’: boom sui social

di Oscar Bandini Le storie di Meldola riemergono grazie a due fratelli che hanno fondato una pagina social per valorizzare il patrimonio storico e artistico del loro paese. La pagina ‘Storie di Meldola‘ (presente su Facebook e Instagram) è stata infatti fondata il 5 marzo 2022 dai due fratelli Cappelli Andrea Emmanuele (29 anni) e Riccardo Samuele (28). Entrambi comunicatori, il primo ha collaborato con il quotidiano Libero e come addetto stampa della Regione Lombardia prima di approdare a Roma dove lavora all’ufficio stampa del Ministero dell’Istruzione e del Merito; mentre il secondo lavora come tecnico amministrativo all’Università di Bologna, vive a Forlì e collabora, in qualità di social media manager, con diverse associazioni e aziende del territorio. "La pagina, nata dalla nostra passione per la storia del nostro paese – commentano – propone ogni settimana ai lettori brevi pillole divulgative sulla storia di Meldola, riscoprendone i principali eventi del passato (dall’epoca romana a quella medievale per arrivare fino ai giorni nostri), il patrimonio storico - artistico e gli elementi del folklore. In meno di un anno, Storie di Meldola ha totalizzato complessivamente oltre 1.700 follower tra Facebook e Instagram e una media di circa 15mila visualizzazioni per post. "La pagina si chiama...