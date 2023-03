Storie di Resistenza al femminile a Bertinoro

‘Sebben che siamo donne. Le ribelli di via della Ripa’ è il titolo del libro che verrà presentato oggi alle 17 presso il circolo Arci di via Saffi 27 a Bertinoro. Interverranno: Gessica Allegni, sindaco di Bertinoro, Maria Giorgini, segretaria Cgil Forlì, Gianfranco Miro Gori, presidente Anpi Forlì-Cesena, Nara Lotti, partigiana. L’ingresso è libero. ‘Sebben che siamo donne’ raccoglie 30 testimonianze di protagoniste della Resistenza forlivese "che hanno raccontato con appassionata semplicità e modestia – spiegano Grazia Cattabriga e Rosalba Navarra, curatrici del libro – la loro esperienza di donne coraggiose. Ci siamo limitate a riportare fedelmente le testimonianze che, pur non volendo avere un profilo di prevalente carattere storico, in realtà, secondo noi, rivestono un grande valore perché documentano in modo circostanziato la portata affatto marginale dell’impegno e del ruolo delle donne per la conquista della libertà e della democrazia. Molte erano storie nascoste, non scritte, di sofferenze e di sacrifici spesso taciuti; di un impegno, mai rivendicato, nella lotta per l’affermazione della libertà, sulle quali è calato il silenzio della memoria". Nella seconda edizione l’opera è stata arricchita con gli atti del convegno ‘Le ribelli di via della Ripa’, uno sciopero fatto dalle donne forlivesi per salvare dalla fucilazione dieci renitenti alla leva.

ma.bo.