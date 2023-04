’Storie di Resistenza’: domani sul palco Cochi del celebre duo

Si chiude la stagione teatrale a Galeata promossa dal Comune e curata dalla Dire Fare sas con ‘Storie di Resistenza’ con Cochi Ponzoni. Alle 21,15 di domani sul palco del teatro comunale Zampighi, insieme a Cochi ci saranno Nicola Soprani (sax soprano), Dino Massa (pianoforte) e Luca Garlaschelli (contrabbasso) in un racconto tra parole e musica in cui si narra di quel rovinoso periodo dell’Italia che va dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 e cioè dall’armistizio tra gli Italiani e gli Alleati e la Liberazione. Una manciata di mesi in cui nacque e si rafforzò in modo definitivo la guerra di Resistenza contro i fascisti italiani alleati all’invasore nazista. "Sono narrate le vicende di alcuni partigiani illustri: Sandro Pertini, Giovanni Pesce, Irma Bandiera, Nuto Revelli raccontate da Cochi Ponzoni, accompagnato – precisa Giancarlo Dini – dalla musica originale scritta per l’occasione da Luca Garlaschelli". Cochi Ponzoni nella sua lunga carriera di attore ha avuto come riferimento Gaber e Jannacci e nel sodalizio artistico con Renato nel famoso duo si dedicò anche alla musica. Nel 1965 il duo approda sul palcoscenico del celebre Derby. Negli anni seguenti diventeranno i campioni di una comicità stralunata e surreale, fatta di una poetica povertà di mezzi, gag fulminee, esasperanti monologhi non sense, canzoncine dai contenuti grotteschi. Nel 1974 portano al successo la canzone più conosciuta del loro repertorio, ’E la vita, la vita’ (scritta con Jannacci) e appaiono in Canzonissima. Un anno dopo il duo si scioglie. Cochi decide di fare teatro e si trasferisce da Milano a Roma. Proprio in uno spettacolo teatrale lo nota il regista Alberto Lattuada, che lo vuole con sé nel 1976 per il suo film Cuore di cane. Info e prenotazioni: 376.1224452. Ingresso intero 15 euro, ridotto 13.

Oscar Bandini