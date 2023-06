"Storie di ricostruzione, ma anche risate"

di Sofia Nardi

Prende il via la nuova edizione del festival di Caterina Sforza – L’anticonformista. A orchestrare tutto è la scrittrice forlivese Eleonora Mazzoni, nelle vesti, per il secondo anno consecutivo, di direttrice artistica.

Mazzoni, quale sarà il fil rouge che guiderà il festival?

"Ho voluto scegliere tre parole specifiche che fungessero da macrotemi: generare, amministrare e rispettare. Sono vocaboli che ben si collegano alla vita di Caterina Sforza, che fu madre di otto figli, amministrò uno stato e rispettò i suoi sudditi, sapendo anche mettersi al loro servizio quando ce ne fu bisogno. Da qui nascono alcune domande alle quali cercheremo di rispondere nel corso dei due talk che si terranno venerdì e sabato".

Di quali domande si tratta?

"Ci chiederemo cosa vuol dire essere generativi oggi, in un’ottica contemporanea, ma anche come possiamo gestire lo spazio pubblico, cosa significa prendersi cura di sé, degli altri e della Terra… Le testimonianze che si susseguiranno sul palco si orienteranno in questo e in altri sensi".

A Forlì, come in molte altre località romagnole, l’alluvione del 16 maggio ha prodotto danni non ancora sanati. Il suo festival si propone di portare avanti anche una riflessione in merito a questo tema?

"Il festival l’ho costruito lo scorso inverno, con bene in mente l’immagine della Romagna godereccia che ben conosco. Da allora le cose sono molto cambiate. Nonostante questo, per un incastro imprevisto, le tante testimonianze che ascolteremo durante il festival hanno trovato un incastro perfetto e hanno tutte un tema comune che si accorda con ciò che è successo a Forlì".

A quale tema si riferisce?

"A quello della ricostruzione. Pensiamo, ad esempio, a Gemma Calabresi Milite, che parlerà durante il talk di venerdì: lei è vedova del commissario Luigi Calabresi e racconterà del suo difficile percorso di vita verso l’amore, la fiducia e il perdono. La stessa sera ascolteremo la storia di Giusy Versace, che ha reinventato la sua vita dopo un incidente che l’ha privata delle gambe. Ci sarà anche la corrispondente di guerra Barbara Schiavulli la quale, grazie al suo lavoro, dà voce alle donne che non ne hanno. Sabato, poi, avremo sul palco Cesare Bocci, e sua moglie Daniela Spada, colpiti da un dramma a pochi giorni dal parto della loro prima figlia, mentre l’autore Daniele Mencarelli racconterà cosa l’ha spinto a uscire dall’incubo dell’alcolismo".

Oltre alle storie, ci sarà sempre spazio per lo spettacolo?

"La prima sera avremo la splendida Paola Minaccioni, che prese parte al festival anche lo scorso anno e che, con grande generosità, ci regalerà un’anteprima assoluta del suo nuovo show. Anche nelle sere successive, poi a introdurre il talk ci saranno due attori: venerdì Giovanni Scifoni e sabato Antonella Questa: entrambi sapranno far sorridere e ridere il pubblico. Volevo creare un’ibridazione tra momenti di spettacolo e altri di riflessione su temi cruciali del vivere, ancora più importante in questo momento così duro. Del resto, a questo proposito, trovo molto bella anche la splendida catena solidale che si è creata".

Intende che ci sono state donazioni a favore della ricostruzione?

"Tanti ospiti hanno scelto di venire gratuitamente, in modo da devolvere il loro cachet allIiban del Comune. Allo stesso modo anche gli sponsor hanno versato somme importanti. È bello che, nel nome dell’indomita signora di Forlì, riusciamo a restituire alla città parte di quello che la città ci ha dato, in un magnifico circolo virtuoso".