Storie e canzoni d’amore con Proietti e Zaccheroni

Proseguono le celebrazioni della Giornata internazionale delle donne a Meldola. In programma alle 21 nella sala del consiglio comunale ‘Storie e canzoni d’amore’. I racconti di Stefania Zaccheroni e le canzoni interpretate da Elisa Proietti parleranno di sentimenti e in particolare dell’amore in tutte le sue declinazioni; coordinerà la serata Giovanna Piolanti, consigliera comunale.

Zaccheroni è nata e vive a Meldola. Da anni si dedica alla scrittura, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti, e i suoi testi ritraggono, con sguardo lucido ed ironico, scorci di vita familiare con un chiaro punto di vista femminile. Proietti è originaria di Solarolo ed è figlia d’arte. Ha studiato canto al Conservatorio ‘Bruno Maderna’ di Cesena e per anni è stata la voce di famose orchestre della Romagna. Per informazioni: Ufficio Cultura 0543.499452.

o.b.