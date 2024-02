‘Storie in salita, storie in discesa’ alla Rimbomba Questa sera al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, evento speciale 'Storie in salita, storie in discesa' con la Compagnia C'erac'è Playback Theatre. Inizio ore 21,30, ingresso con cena a 20 euro. Info: 333 129 6915.