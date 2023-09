Storyteller in viaggio in India:: "Così condividiamo storie"

Sono partiti nei giorni scorsi per una tournée in India e rientreranno il 27 settembre, Stefania Ganzini e Flavio Milandri, in rappresentanza dei narratori del Centro italiano di Storytelling, che da cinque anni svolgono la loro attività locale e nazionale a Portico. Racconta Flavio Milandri: "Un viaggio in India rappresenta per noi narratori un percorso creativo alla scoperta di uno dei materiali più antichi, comuni e versatili, ovvero le storie e i tanti modi di raccontarle".

La tournée è partita dal Sud dell’India, prendendo il via da Chennai, nel Tamil Nadu, dove sono in corso laboratori di narrazione per bambini e ragazzi. Aggiunge Stefania Garzini: "Questo progetto è il risultato della collaborazione a lungo termine con la narratrice indiana di fama internazionale Jeeva Raghunath, che nel 2019 ha tenuto una masterclass di storytelling proprio a Portico di Romagna, presso il Centro Italiano Storytelling".

Gli atelier di narrazione e le occasioni d’incontro si hanno preso il via con la giornata dello sport, per proseguire al Madras Gymkhana Club di Chennaiy, un’istituzione di 135 anni, creata per promuovere attività sportive, sociali e culturali con parco per bambini e biblioteca, che ha sempre accolto migliaia di membri di vari paesi, con cittadinanze, background religiosi, sociali ed economici diversi, ma tutti accomunati da uguale calore e fratellanza".

Conclude Milandri con un accenno alla meta conclusiva: "I nostri incontri in India si concluderanno in Kerala. Le storie per definizione sono destinate a viaggiare e in questo percorso tra Tamil Nadu, Kerala e Portico di Romagna si caricano ancora una volta di grande meraviglia".

Commenta, in conclusione, Giovanna Conforto, fondatrice del Centro, ricordando un compleanno importante che sarà celebrata nel modo migliore, ovvero viaggiando e raccontando storie: "Questa tappa in India, che vedrà attuarsi incontri fra varie culture del narrare, è il modo migliore per celebrare i cinque anni di attività del Centro italiano di Storytelling di Portico".

Quinto Cappelli