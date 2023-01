Storytelling, a Portico un trebbo contemporaneo

‘Un pomeriggio di storie’ è il titolo del racconto-spettacolo organizzato per oggi a Portico, dalle 16 alle 18 nel teatro Iris Versari, dal Centro italiano di Storytelling (ingresso ad offerta libera fino ad esaurimento dei posti disponibili). ‘Befana e poi ...’ è realizzato con il contributo del Comune di Portico e San Benedetto, nell’ambito della rassegna ‘Portico il paese dei presepi’. Anticipa lo storyteller Flavio Milandri, regista della manifestazione: "Assicuriamo un affascinante pomeriggio di storie e racconti con il Centro Italiano Storytelling. Befanotti, dispersi? Forse. Di sicuro interverranno, insieme a me, i narratori: Anna Facciani, Stefania Ganzini, Ornella Mercuri e Lia Zannetti. Con la magia della narrazione orale, si aumenterà lo stock di benessere disponibile, gioia, coccole, speranze, per ognuno così da affrontare le sfide del nuovo anno insieme con maggior forza". Quali saranno gli argomenti delle storie per i paesi del 2023? Risponde Milandri: "I paesi si fabbricano con le idee e gli incontri. Lanterna delle meraviglie? Una festa di auguri ed abbracci. ‘Lucciole per lanterne, storie per il nuovo anno’ per animare il contemporaneo con storie che agitano il pensiero narrativo e contastorie provenienti da Friuli, Romagna e Toscana grazie al Centro Italiano Storytelling". I narratori si alterneranno, raccontando storie (extra)ordinarie unite da un filo rosso animato da una lanterna. Una sorta di trebbo contemporaneo. I componenti del Centro italiano di Storytelling, fondato 4 anni fa dalla direttrice artistica Giovanna Conforto, conosciuta in Italia e all’estero, si esibiranno sempre di più nel nuovo anno in varie parti della Romagna e anche nelle regioni vicine.

Quinto Cappelli