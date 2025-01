Storytelling, attività nella scuole

Il Centro Italiano di Storytelling di Portico e l’associazione Fantariciclando di Forlì riprendono i laboratori dedicati a sostenibilità, narrazione applicata, creatività, nell’offerta formativa per le scuole forlivesi: domani laboratorio alla Raffaele Rivalta, con ‘Marco e il Drago’ o ‘IM, Invisible Museums’. Il contesto di riflessione parte ogni volta dall’Agenda ONU 2030, passando attraverso qualche storia per arrivare alla manualità sperimentando le intelligenze plurime. Spiega Flavio Milandri, animatore di entrambe le associazioni: "Il nostro progetto educativo realizzato con il contributo del Mause - Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione ambientale, propone attività per rendere protagonisti i ragazzi in un percorso che punta a sostenere l’abitare contemporaneo, le competenze trasversali, l’orientamento scolastico e l’educazione civica".

