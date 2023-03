Storytelling, ecco il calendario primaverile

In occasione della Festa della donna, è stato lanciato ieri a Portico il programma primaverile ‘Voci di donne’ del Centro italiano di Storytelling, con sede da cinque anni nel paese dell’alta valle del Montone, presieduto da Lia Fiorentini e animato dalla direttrice artistica Giovanna Conforto. La prima data di racconti al femminile, ‘Voci di donne’, si terrà il 23 marzo a Forlì dalle 20 in poi, presso il circolo Aurora di corso Garibaldi 80. La serata a invito, dal titolo ‘La complessità geometrica della margherita’, è un progetto di Fantariciclando, Soroptimist International Club di Forlì, Centro Italiano Storytelling, con la partecipazione di Fidapa e il patrocinio dell’Ausl della Romagna. Spiega il presidente di Fantariciclando e membro del Centro Storytelling, Flavio Milandri: "Il progetto avrà due passaggi fermi all’Ausl della Romagna, area forlivese, grazie al felice dialogo sia con il reparto pediatrico, diretto dal dottor Enrico Valletta, sia con la dottoressa Giovanna Indorato, dirigente medico dell’Uoc Salute Donna-Infanzia". Aggiunge Milandri: "L’iniziativa prevede letture, narrazioni, libri e il coinvolgimento della comunità educante di riferimento". Il 23 aprile, in occasione della Giornata internazionale del libro, saranno consegnati libri presso la sala d’aspetto dell’Uoc Salute Donna-Infanzia.

Il 28 maggio, per celebrare la Giornata internazionale (diritto) al gioco, saranno donati libri di fiabe ai bambini, presso la sala di aspetto di Pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. Aggiunge Milandri: "Il percorso si concluderà in giugno, con ‘Io leggo perché’, con dono di storie ad una biblioteca di quartiere". Commenta Giovanna Conforto: "Quest’anno tagliamo il traguardo dei 5 anni, contenti che le nostre attività stiano ottenendo successo di pubblico e adesioni non solo a Portico, nella valle del Montone e a Forlì, ma anche in tutta la Romagna e a livello nazionale".

Quinto Cappelli