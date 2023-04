Storytelling, evento online per i 5 anni del Centro

Il Centro italiano di Storytelling con sede a Portico celebra oggi il suo 5° compleanno con l’iniziativa online ‘Il Riccio’, una microstoria interpretata in italiano e francese, romagnolo e toscano, friulano e spagnolo, arabo-libanese. Spiega la fondatrice e direttrice artistica Giovanna Conforto: "Nessuno si perda il digital storytelling, la ricerca, la riflessione, e la sperimentazione proposti come giocoso omaggio per tutti, in occasione del nostro compleanno su Facebook e Youtube, nel sito dell’associazione ‘Storie… libera tutti’". Aggiunge Flavio Milandri, anima del gruppo e direttore del Metamuseo Girovago e Fantariciclando di Forlì: "Nell’arco di una settimana chiunque può trovare fresca, fresca, una narrazione al giorno sul proprio tavolo prima di pranzare e sognare un mondo migliore".

Si alterneranno i narratori: Anna Facciani, Flavio Milandri, Stefania Ganzini, Nayla Khoury Daoun, Ornella Mercuri e Lia Zannetti. La storia è gentilmente offerta dalla scrittrice Renata Franca Flamigni. Il bilancio di questi 5 anni di attività è molto positivo, anche per quello che gli animatori del Centro hanno fatto in varie parti d’Italia, allacciando relazioni con enti, associazioni, scuole e centri culturali, in varie città d’Italia e del mondo, fra cui il Libano. Inoltre, la direttrice artistica Conforto ha rappresentato l’Italia a vari festival mondiali di storytelling. Insomma, dalla piccola sede in piazza Marconi 3, il Centro sta conquistando il mondo.

Quinto Cappelli