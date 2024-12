Storytelling natalizio, ecco le iniziative

Il Centro italiano di storytelling ha organizzato in questi giorni una serie di iniziative a Portico e dintorni. Già in corso è la proposta ‘A(b)-Braccio per Portico dei Presepi’. Spiegano la presidente Lia Zannetti e il direttore artistico Flavio Milandri: "Le attività sono in programma domani e il 30 dicembre dalle 16.30 alle 18 al Chiosco di San Rocco, via San Rocco 1. Inoltre, il 4 gennaio si potrà condividere una storia dei visitatori unitamente ai nostri narratori. L’attività è offerta gratuitamente e comprende, nel caso, anche il dono di una storia: occorre essere tesserati al Centro Italiano Storytelling" (info@centroitalianostorytelling.it).

Sono attualmente in corso anche i laboratori scuola del Centro Italiano Storytelling, in collaborazione con Fantariciclando, come pure ‘Oro e Avvento’, mostra d’arte di Impieri, Ricci, Piccioni nella Torre Portinari di Portico, con incursioni narrative a cura della storyteller Anna Facciani.

Nel 2025 il Centro riprenderà le attività il 3 gennaio a Rocca S. Casciano, col progetto di narrazioni, letture animate, storymaking per famiglie e bambini ‘Avventure di Natale’ e ‘Non è banale incontrare Pinguini a Natale’, con Flavio Milandri presso il Circolo parrocchiale di Rocca.

Il 4 gennaio le attività torneranno a Portico, dove l’appuntamento è in piazza Traversari 1 alle 15.30, passando per Torre Portinari, con un’anteprima di narrazione collettiva e, a seguire, uno storytelling circle al Teatro Iris Versari verso le 16, "dove il pubblico potrà condividere racconti in pubblico, insieme ai narratori storyteller del gruppo".

Dal 9 al 12 gennaio, nella residenza narrativa, una storyteller inglese sarà seguita da Giovanna Conforto e Stefania Ganzini del Centro. Il 19 gennaio, presso la Locanda Tinti di Firenze è in programma ‘Inverno – Acqua’, con i Tinti e altri autori, un pomeriggio inconsueto con la speciale partecipazione di Lia Zannetti, presidente del Centro, Paola Canu e Monika Seitz.

Dal 24 al 26 gennaio, Stella Kassimati e Giovanna Conforto, direttore creativo del Centro, dirigeranno ‘Begin it now’, corso residenziale per storyteller, massimo 15 iscritti, presso Emerson College (UK). Infine, il 1 febbraio il Centro di Portico, con la International storyteller Stefania Garzini, parteciperà al XIII Chennai International Storytelling Festival 2025, a Tamil Nadu (India).