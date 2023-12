Storytelling, progetto per le scuole: racconti sulla sostenibilità

"Lo storytelling applicato è al centro dei nostri progetti educativi per ragazzi: fiabe, racconti e leggende favoriscono empatia e immedesimazione, rafforzando identità e confronto con l’altro": è l’obiettivo dei soci del Centro Italiano di Storytelling di Portico che ora, con Fantariciclando di Forlì e altri partner, come Spazi Indecisi, propone il progetto ‘Per una narrativa della sostenibilità e gentilezza’ ad alcune scuole forlivesi. Dopo il via alla primaria De Amicis i narratori di fiabe, racconti e leggende sulla sostenibilità ambientale saranno oggi alla Decio Raggi, domani alla Caterina Sforza il 20 alla Rivalta di Bussecchio.