Storytelling, secondo ciclo per i laboratori di ‘Where to?’

Inizia oggi a Portico, presso la scuola Ambrogio Traversari di via Tosco Romagnola 6, il secondo di tre cicli di laboratori per l’Italia, di ‘Where To?’, il progetto europeo di Lignin Stories & Centro Italiano Storytelling. Gli storyteller Giovanna Conforto, Stefania Ganzini e Flavio Milandri si cimenteranno con storie di materia, "perché anche gli oggetti raccontano storie". Spiega Milandri, responsabile del ciclo: "In un clima speciale, il secondo ciclo di attività approfondirà la linea del cambiamento sociale, attraverso un progetto comunitario finanziato da Erasmus basato sullo storytelling, sull’economia circolare e sulla trash art, come appare indicato anche nelle missive di sostegno al Progetto del municipio di Portico e San Benedetto e dell’Istituto Comprensivo scolastico Val Montone".

Il percorso tra storytelling applicato e ludo-pedagogia, che coinvolge in prima battuta alcuni gruppi familiari, proseguirà per tutte le domeniche di febbraio e poi, con cadenza diversa, arriverà a conclusione, festeggiando anche la Giornata dell’Europa, con la parte operativa in loco a maggio (contatti e info: email info@centroitalianostorytelling.it). Il Centro italiano di Storytelling, fondato a Portico nel 2018 da Giovanna Conforto, che ne è attualmente la direttrice artistica, collabora con alcune decine di storyteller o cantastorie di Forlì, della Romagna e di varie altre città d’Italia.

Quinto Cappelli