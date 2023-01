Storytelling, tappa anche in Marocco

Archiviate le manifestazioni natalizie, il Centro Italiano di Storytelling di Portico sta già pensando al futuro, presentando il calendario delle manifestazioni dei prossimi mesi. Per gennaio i dirigenti del Centro propongono alle scuole primarie e secondarie del comprensorio forlivese l’Atelier di storytelling applicato ‘Leonida, paesaggi di carta, omaggio a Italo Calvino’. Il 29 gennaio alcuni storyteller parteciperanno alla manifestazione ‘Storie, racconti e poesie Winter edition’ alla locanda Tinti di Diacceto (Firenze).

Dal 12 al 19 febbraio vari storyteller del Centro di Portico parteciperanno al Festival internazionale Storytelling a Marrakech. Con scadenza il 28 febbraio, il Centro Italiano Storytelling di Portico ha partecipato alla co-progettazione del bando ‘Storytelling di comunità VolontàRomagna’, approvato dalla Regione con delibera numero 2241 del 19 dicembre 2022 "per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale".

Sono tre gli appuntamenti di marzo: ‘Racconti femminili’ l’8 marzo a Forlì, nell’ambito del progetto ‘La complessità geometrica della margherita’ (Ausl Romagna), in collaborazione con Fantariciclando e Soroptimist International Club di Forlì. Il 20 marzo sarà la volta dell’International storytelling day ’Together we can’, ovvero ‘insieme ne combineremo delle belle’. Dal 31 marzo al 2 aprile il Centro ha organizzato a Forlimpopoli un Corso intensivo di storytelling applicato per cantastorie, presso la Scuola di musica popolare. Tre gli appuntamenti in aprile: il 15 a Santa Maria in Ferrano di Firenze, in collaborazione con una storyteller olandese, il 23 a Forlì per la Giornata internazionale del libro e il 25 a Portico per il quarto compleanno del Centro, con ‘Storie a sorpresa o sorpresa con storie?’

Commenta Flavio Milandri della direzione: "Come si vede dal programma, nei prossimi mesi siamo impegnati a livello locale, nazionale e internazionale, segno che il raccontare storie ha la sua importanza sociale e culturale".

q.c.