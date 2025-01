Strada Bagnolo, quasi terminata la messa in sicurezza dopo la frana

Sono in fase di completamento i lavori di messa in sicurezza della Strada Bagnolo interessata da importanti movimenti franosi innescati dagli eventi metereologici del maggio 2023. Gli interventi, che sono stati realizzati in diversi tratti della strada comunale, hanno consentito il rifacimento del tracciato stradale con ricostruzione del pacchetto viario, la realizzazione di opere strutturali di sostegno della carreggiata e la regimentazione delle acque; devono ancora essere realizzate alcune opere di completamento e la segnaletica stradale. Si tratta di un primo stralcio di lavori, dell’importo complessivo di 400mila euro, appaltati dal Comune e interamente finanziati dalla struttura commissariale. Entro l’estate saranno avviati i lavori del secondo stralcio, già finanziato dalla struttura commissariale per 650mila euro, che prevede la sistemazione di ulteriori zone franate per la messa in sicurezza di altri tratti della Strada Bagnolo. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore Filippo Santolini "esprimono soddisfazione per un intervento complesso che migliorerà, nei tratti interessati dai lavori, la sicurezza di questa strada extraurbana molto utilizzata che collega il fondovalle del Torrente Voltre a Bagnolo".