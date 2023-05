Strada dei vini e dei sapori, nuova iniziativa

Continuano gli appuntamenti aperti a tutti promossi dalla Strada dei vini e dei sapori di Forlì-Cesena alla scoperta delle aziende del territorio. Il nuovo appuntamento in calendario a Forlimpopoli porta il titolo di ‘Rosa di rosa’: si tratta di una passeggiata con degustazione in programma domenica 21 maggio con partenza alle 17.30.

Sarà l’occasione per un’incantevole camminata negli antichi roseti Vittori di Forlimpopoli, a cui farà seguito una degustazione in cui saranno protagonisti i vini dell’azienda agricola Casadei. Le rose si sveleranno attraverso l’insegnamento su ome come degustare, cucinare e indossare i petali. Gli assaggi verrannopreparati dalla ‘Cesarina’ Sabrina in un viaggio tra immagini, storia ed eleganza.

La rosa, descrivono gli organizzatori presentando l’appuntamento, ha mille significati: è la prima parola latina che si declina all’infinito, è sinonimo di cose da rivelare con sensibilità e delicatezza, è la tonalità delle guance arrossate nell’arte pittorica, è la protagonista di moltissimi miti e leggende, è il simbolo dell’innocenza e della sensualità, è il fiore alchemico terreno e celeste, è il fiore femminile per eccellenza.

E’ possibile iscriversi entro giovedì 18 maggio scrivendo a [email protected] o via whatsapp a Micaela al 366.4444131; costo dell’esperienza e degustazione 20 euro, da regolare in loco. I Vivai Vittori si trovano a Forlimpopoli lungo la via Emilia al civico 1.420.

Matteo Bondi