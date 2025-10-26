Strada S. Matteo, domani lavori al via sulle frane

Inizieranno domani i lavori di sistemazione delle frane nella Sp78 ‘San Matteo’, la strada provinciale che attraversa il territorio comunale di Meldola e Civitella, interessata da dissesti durante l’alluvione del maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di 2,7 milioni di euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr – Next Generation EU, e prevede lavori per una durata stimata di 10 mesi.

"Il progetto complessivo prevede – si legge nella nota del Servizio infrastrutture viarie – interventi in sei punti lungo la Sp78 dal km 0+730 al km 9+250, con interventi di consolidamento, stabilizzanti e anti erosivi, di sistemazione idraulica e difesa spondale. Nel dettaglio è prevista la realizzazione di scogliere con massi ciclopici, la posa di reti metalliche con chiodature e ancoraggi, la sistemazione delle scarpate, l’esecuzione di fossi di scolo delle acque, la messa in opera di nuove barriere di sicurezza e il rifacimento in alcuni punti della pavimentazione stradale".

L’impresa esecutrice è la Edil Sagea di Santarcangelo di Romagna. I lavori inizieranno con la predisposizione del cantiere e la pulizia delle scarpate, con la bonifica bellica per poi proseguire con la successiva esecuzione, in ogni punto di intervento, degli specifici interventi previsti in progetto. La realizzazione comporterà, in alcune fasi esecutive, limitazioni alla viabilità consistenti nel senso unico alternato e nella temporanea interruzione della circolazione stradale.

"Il cantiere sulla Sp78, che interessa i Comuni di Meldola e Civitella, – commenta il vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena e sindaco di Meldola Roberto Cavallucci – è il terzo in partenza sui 14 programmati nel Forlivese dopo quello sulla Sp21 ‘Trebbio’ e sulla Sp66 ‘Casale’ in Comune di Modigliana. È un altro importante lavoro di sistemazione di parte dei danni causati dall’alluvione e che, pur causando disagi a cittadini e imprese, consentirà al termine della sua esecuzione di migliorare la sicurezza di questa importante strada provinciale che serve un vasto territorio collinare".

A sua volta il sindaco di Civitella, Claudio Milandri, conclude: "Esprimo soddisfazione per l’avvio di questo cantiere che, insieme a quello sulla Sp102 ‘Giaggiolo’, contribuirà a migliorare la viabilità nella parte nord-est del territorio comunale".

Oscar Bandini