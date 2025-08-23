Strada San Zeno, telefonini spesso muti

Strada San Zeno (Galeata): dove le comunicazioni con i cellulari sono merce rara. Da anni infatti i residenti chiedono soluzioni, ma nulla è cambiato e il buio comunicativo resta un problema serio per la piccola comunità che, nonostante le difficoltà tipiche dei piccoli centri di montagna, cerca di fermare l’esodo. Anche sui social da diversi anni sono in diversi a lamentarsi della situazione e delle mancate risposte da parte dell’amministrazione comunale, ma al momento c’è solo un ripetitore della Telecom che funziona a fasi alterne lasciando spesso per intere giornate i cittadini impossibilitati a comunicare.

"Sono diversi anni che ci battiamo – precisano gli abitanti della piccola frazione – ma ad oggi confermiamo che c’è un unico ripetitore della Telecom che non funziona con continuità. Basta un temporale o il vento e rimaniamo isolati. Addirittura con il bel tempo è successo che, dalle 19 del 13 agosto alle 19 del 14, abbiamo dovuto chiamare il 112 (così resta tutto registrato e agli atti). Ci hanno detto – aggiungono – che salta una leva del ripetitore che dovrebbe automaticamente dopo un minuto far ripartire le comunicazioni, ma spesso non avviene e così si muovono gli operatori da Bologna per farlo manualmente. Il tutto succede 20 volte all’anno". I piccoli comuni hanno poco forza di fronte alle grandi aziende delle telecomunicazioni, ma di questo problema si è discusso anche nell’ultimo consiglio comunale di Galeata. I consiglieri di maggioranza Massimiliano Torri e Maria Giulia Cangialeoni hanno illustrato la situazione sia da un punto di vista tecnico, confermando quanto detto dai residenti, che di prospettive. "Abbiamo ereditato questa situazione e fin dall’inizio ci siamo messi in moto – hanno spiegato –, ma la questione è molto complessa. Le intenzioni della giunta, visto che a settembre scade la convenzione con la Telecom, è quella di coinvolgere la Regione Emilia Romagna attraverso un bando di Lepida per costruire un nuovo ripetitore più moderno e funzionale".

La popolazione di Strada San Zeno si aggira sulle 180 unità, in gran parte anziani anche se l’abitato è al centro di collegamenti viari sulla direttrice della Sp3 Forlì- Predappio - Premilcuore - Passo del Cavallino - Toscana, verso Galeata e Rocca San Casciano. Terra di agricoltori, artigiani del legno e bravi meccanici, San Zeno attira proprio per la sua posizione baricentrica tanti centauri e ciclisti. La qualità della vita è alta, il fiume Rabbi e i sentieri per le escursioni attirano tante persone, ma i giovani se ne vanno e una delle cause è proprio la difficoltà nelle comunicazioni digitali che impedisce anche ai professionisti di trasferirsi a San Zeno e lavorare da remoto.

Oscar Bandini