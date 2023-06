Strade ancora interrotte Il ripristino richiede tempo

"La situazione di diverse strade provinciali, comunali e vicinali nel territorio comunale di Predappio è ancora critica, ma sia il Comune che la Provincia stiamo lavorando per alleviare i disagi dei cittadini". Lo sostiene il sindaco di Predappio, Roberto Canali, col quale facciamo il punto della situazione in una delle zone più disastrate dalle frane dell’Appennino, in conseguenza dell’alluvione del 16-17 maggio scorso.

Nel territorio predappiese varie località sono ancora difficilmente raggiungibili, a causa delle frane, fra cui tre in particolare: Montemirabello, Montemaggiore e Porcentico. Montemirabello si trova lungo la strada provinciale 47 Predappio Alta-Rocca San Casciano, dove abitano diverse famiglie e due attività turistiche: l’agriturismo Mirasole e il ristorante Pineta. Racconta il sindaco Canali: "Su questa strada da Baccanello a Montemirabello (circa 5 km) la Provincia sta lavorando per mettere in sicurezza la strada, ma ci vorrà del tempo. Il Comune, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, ha riaperto una pista, una strada vicinale di 6-7 km, che da Tontola arriva al ristorante Pineta. Ma è una pista, quindi percorribile con mezzi adatti e quando il tempo lo permette".

Anche per raggiungere Montemaggiore non si arriva più da Predappio, perché la provinciale è interrotta poco dopo Baccanello, sopra Predappio Alta. Quindi, bisogna passare da Forlì e Castrocaro. Porcentico, dove sono rimaste tre famiglie (alcune sono provvisoriamente altrove), è raggiungibile dalla valle del Bidente, attraverso una strada vicinale nei pressi di Galeata. Nella zona c’erano anche allevamenti di animali che ora devono affrontare le difficoltà dei rifornimenti di mangimi oppure trasferirsi altrove. Conclude il sindaco Canali: "Capisco i disagi della gente, ma ci stiamo impegnando per fare il possibile a tutti i livelli".

Quinto Cappelli