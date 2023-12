Strade comunali, 10 nuovi cantieri entro il 31 dicembre

La giunta comunale di Civitella accelera per far attuare in tempi brevi gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali colpite duramente dall’alluvione dello scorso maggio. Infatti, dopo la ricognizione dei danni al patrimonio pubblico e alle infrastrutture viarie comunali e a seguito del via libera della struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo, con la quantificazione dei danni su 35 infrastrutture danneggiate per un valore di circa 29 milioni di euro, l’amministrazione comunale ha subito istituito il gruppo di lavoro dell’ufficio tecnico comunale costituito dall’ingegnere Moris Tognotti (responsabile unico procedimento), dai geometri Giorgio Amadori (progettista e direttore lavori), Giuliano Fabbri e dal perito industriale Claudio Morigi. Gruppo di lavoro che ha approvato le perizie di spesa per la messa in sicurezza e il rispristino della viabilità su 10 strade comunali per un valore complessivo di 836mila euro.

Lavori che potranno essere dati in affidamento diretto nei limiti di 500mila euro ad intervento senza gara tra più soggetti. "Stiamo lottando contro il tempo per dare risposte concrete ai residenti e alle aziende agricole, avicole del Comune – fortemente danneggiati dall’alluvione – commenta il sindaco Claudio Milandri – e farli tornare alla normalità. Si tratta di un primo stralcio cui ne seguiranno altri".

Gli interventi nelle strade individuate, al di là delle specificità, riguarderanno la realizzazione di drenaggi al fine di allontanare le acque e salvaguardare la sede stradale onde evitare nuovi smottamenti; la realizzazione di nuovi tombini stradali e pulizia degli esistenti, riempiti completamente da detriti e ramaglia; la risagomature della sede stradale nei tratti danneggiati dalle frane con realizzazione di nuovo cassonetto con materiale inerte (pietrisco 4070 e misto granulare stabilizzato); il taglio alberature pericolanti ed eventuali opere di sostegno della sede stradale. Il primo elenco di interventi riguarda le strade comunali di Pian di Berto- Rullato (40 mila euro); Pescaglie (36); S. Paolo in Aquiliano (80); Cigno-Seguno (40); Montefantini (80); Castagnolo (60); Castellonchio (40); Petrella via Piana (100); Bonalda (120) e S. Giovanni in Squarzarolo (300). "Questi lavori saranno affidati tutti entro il 31 dicembre e alcuni partiranno già nei prossimi giorni. Ricordo che per gli interventi più complessi sarà invece la struttura commissariale ad intervenire direttamente. Ringrazio – conclude Milandri – i tecnici del Comune che hanno rispettato i tempi impegnandosi con serietà e professionalità".

Oscar Bandini