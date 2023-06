Strade da sistemare Il bilancio a Santa Sofia

Il sindaco Daniele Valbonesi fa il punto sulla viabilità a Santa Sofia: la conta dei danni sale a 5.600.000 euro. "La Bidentina è caratterizzata ancora dal senso unico alternato con semaforo a Pianetto, la Sp 26 del Carnaio è interrotta subito dopo Vetreta e per raggiungere S. Piero in Bagno e la E45 bisogna passare dalla provinciali verso Spinello - S. Uberto e Gamberini. Sono strade di grande importanza e non a caso sono state inserite dalla Regione Emilia Romagna, insieme alla Sp 9Ter di Premilcuore al primo posto degli interventi post emergenza. E’ un primo grande risultato per l’Appennino". Per le strade comunali continua il lavoro sui dissesti esistenti. A Collina di PondoSaviana le condizioni sono in deciso miglioramento. La strada è ormai percorribile sia a Vigne che a Bastia. In località Bastia si è definito di eseguire ulteriori lavori per migliorare la pavimentazione deteriorata. A Santa SofiaCamposonaldo la strada risulta libera e percorribile. Sono previsti interventi ulteriori in località ‘Motte’. La strada verso Poggio alla Lastra risulta percorribile con limite di peso e con un tratto in senso unico alternato, mentre sulla Meleto-San Giacomo continuano i lavori per migliorare la percorribilità della strada che comunque è sempre stata aperta con un tratto a senso unico alternato. Ancora chiuso il collegamento Tre Fonti - Cornieta dove servono ancora 7-8 giorni di lavoro. In questo caso l’intervento è gestito dal Consorzio di Bonifica della Romagna attraverso una convenzione. "Dal primo monitoraggio – conclude Valbonesi – sulla viabilità comunale è prevista una spesa in somma urgenza di circa 300.000 euro e spese per i lavori definitivi di circa 4.000.000 euro. Per le strade vicinali di uso pubblico facenti parti del ‘Consorzio riunito delle strade vicinali’ i costi previsti per gli interventi definitivi ammontano a oltre 1.600.000 euro. Risorse per le quali attendiamo notizie dal Governo". Va ricordato infine che danni per un milione l’alluvione li ha provocati ai boschi e soprattutto alle strade vicinali, private e forestali appartenenti agli 80 soci del Consorzio forestale Alto Bidente di S. Sofia, Galeata, Civitella e Premilcuore.

Oscar Bandini