Strade, lavori in corso. Un affare da 2,6 milioni

La Provincia di Forlì-Cesena investe 2.626.000 euro per la manutenzione straordinaria sulle strade provinciali del forlivese. Infatti per il terzo anno consecutivo vengono investite somme ingenti per lavori di manutenzione, asfaltatura e segnaletica orizzontale per un totale solo per il forlivese di oltre 7 milioni di euro.

"Per il 2024 – precisa la nota dell’ente di piazza Morgagni – saranno investite somme ingenti in asfalti per recuperare i disagi ereditati da anni di mancati investimenti e finanziamenti, con l’obiettivo di passare dagli interventi dettati dalle emergenze alle priorità determinate da una programmazione strutturale. Quest’anno sono stati programmati lavori su 15 tratti stradali provinciali forlivesi attraverso 5 diversi canali di finanziamento (la Provincia, non avendo fondi propri per gli investimenti, è legata a linee di finanziamento statali) per 2.626.000 euro".

Seguendo l’ordine delle priorità, le manutenzioni incidono sull’intero territorio, dalle vallate alla pianura. Tra gli interventi più consistenti e già partiti lunedì sono partiti i lavori di manutenzione sulla SP 3 del Rabbi, da Premilcuore a San Zeno, per 530 mila euro e sulla Bidentina (Sp4) da Galeata e Santa Sofia per 180 mila euro". Interventi prioritari perché interessano i tratti delle provinciali che saranno percorsi dalla lunga carovana e dai ciclisti della prima tappa di 206 kmdel Tour de France (Firenze-Rimini) del 29 giugno che attraverserà dopo il confine regionale Premilcuore – San Zeno – Monte delle Forche – Galeata – e Santa Sofia prima di affrontare la salita del Passo del Carnaio.

A Forlì gli interventi riguarderanno invece la Cervese (Sp2) dal km 3+500 al km 5, la provinciale di Villafranca (la Lughese, Sp1) dal km 3 al km 9, la provinciale Braldo (Sp27bis) in tratti discontinui tra il km 0 e il km1, la provinciale della Monda (Sp72) dal km 0+500 al km 1+500 e la provinciale Grisignano Rocca delle Caminate (Sp 125) in tratti discontinui tra il km 5 e il km. Lungo la Bidentina (Sp 4) si interverrà invece a Civitella tra il km 65 e il km 66, in tratti distinti di Galeata tra il km 55 e il km 53 e a Santa Sofia tra il km 51 e il km 57+250. Interventi infine sono previsti anche a Castrocaro lungo la provinciale Baccanello (Sp 54ter) tra il km 0 e il km 2+500.

Oscar Bandini