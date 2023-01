’Strade perdute’ di Lynch stasera al Verdi

Prosegue la rassegna ‘Grandi classici restaurati in prima visione’ al Verdi di Forlimpopoli con la proiezione, questa sera alle 21, di ‘Strade Perdute’ di David Lynch, con Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Blake, Natasha Gregson, Giovanni Ribisi, John Roselius. Telefonare a casa propria e scoprire che a rispondere è l’uomo che vi sta davanti in quel momento. Ascoltare il citofono di casa e sentire la propria voce affermare che un tizio è morto.Strade perdute è un film che scintillante e dark, impaginato come un catalogo di moda, ma attraversato da ogni tipo di paradosso logico.