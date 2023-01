"Strade provinciali, l’impegno non è mancato"

di Quinto Cappelli

"Sono dispiaciuto della presa di posizione dei sindaci Roberto Canali ed Ursula Valmori, in merito al bilancio della Provincia approvato lunedì scorso, prima dall’assemblea dei sindaci e poi dal consiglio provinciale". E’ la risposta di Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere delegato alle infrastrutture e alla viabilità per il Comprensorio forlivese, al parere negativo dei due sindaci della valle del Rabbi, riportato anche dal nostro giornale di mercoledì.

Spiega Valbonesi: "Sappiamo tutti quale difficoltà ha attraversato l’Ente dalla riforma del 2016, in termini di risorse economiche ed umane. Ma il bilancio approvato lunedì scorso dà il segno che le condizioni stanno cambiando, grazie a trasferimenti statali per la manutenzione di strade e ponti e fondi Pnrr sugli edifici scolastici. Pertanto il parere contrario dei sindaci di Predappio e Premilcuore, a mio avviso, è ingeneroso".

Il sindaco di Santa Sofia e segretario del Pd territoriale aggiunge: "Questa amministrazione provinciale ha una grande attenzione alla relazione con i Comuni, con i quali ci confrontiamo costantemente, in particolar modo mi riferisco al territorio collinare e alle aree interne. Pur avendo attraversato in questi anni momenti difficili, non è mancato l’impegno sulle strade provinciali".

Valbonesi elenca gli interventi effettuati: "La Sp3 del Rabbi è stata oggetto nel corso del 2022 di un importante intervento sulla variante di Fiumana per circa 300mila euro e di interventi diffusi per ulteriori 100mila euro. Nei due anni precedenti abbiamo speso 300mila euro per manutenzioni sulla stessa strada. Anche per il prossimo triennio sono previsti interventi nella parte alta della Sp3 all’altezza di Premilcuore". Prosegue il consigliere provinciale responsabile alle infrastrutture e viabilità: "Queste risorse vanno ad aggiungersi ad interventi importanti che hanno riguardato la messa in sicurezza del tratto di Sp3 che collega Predappio a Forlì. Si tratta di lavori realizzati tra il 2009 e il 2016, che hanno migliorato la viabilità e la sicurezza di quel tratto. Certo, il tutto non è stato completato, per il ricorso al Tar, che impedì di concludere la messa in sicurezza del tratto di strada che va da Trivella a Predappio. Ma dalla fine 2020 tale impedimento è caduto". Aggiunge Valbonesi: "È volontà di questa amministrazione riprendere la progettazione e mettersi nelle condizioni di poter realizzare l’opera. Ma questo, come gli amministratori ben sanno, non è una scelta della Provincia, che oggi non può contare su proprie risorse, ma solo su trasferimenti da parte dello Stato". Valbonesi conclude tendendo la mano a colleghi del Rabbi: "A tale scopo, penso sia utile lo sforzo di tutti nel chiedere maggiori risorse per le strade provinciali, a prescindere dai rispettivi colori politici".