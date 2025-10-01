Strade provinciali : "Ora i fondi ci sono, dopo lo stop di 9 mesi"

Sono stati ripristinati, nella quasi totalità, i fondi destinati alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali per il quadriennio 2025-2028. Il ‘ritorno alla normalità’ è stato sancito con la quinta variazione di bilancio approvata dal consiglio provinciale lunedì scorso che ha incamerato quanto stanziato dal Dl ‘Economia’, dopo che erano stati portati tagli con la legge di Bilancio e il decreto Mille Proroghe.

"Esprimo soddisfazione per l’intervento del Governo, ma sottolineo il disagio di non aver potuto programmare lavori per nove mesi a causa della cancellazione delle risorse – ha commentato il presidente della Provincia, Enzo Lattuca –. I fondi ripristinati ammontano a 11.067.000 euro, riavvicinandosi allo stanziamento iniziale. La differenza negativa si attesta a circa 400mila euro (100mila euro in meno all’anno), a cui si aggiunge l’azzeramento delle risorse previste per il 2029, che ci contiamo di recuperare in una trattativa col Governo. Non saranno questi 100 mila euro all’anno a cambiare la capacità della Provincia di intervenire sulla rete stradale, ma ribadisco che siamo stati fermi 9 mesi".

I fondi saranno destinati alla realizzazione di barriere acustiche sulla Strada Provinciale 14 per 820mila euro e alla manutenzione straordinaria e pavimentazione delle strade provinciali per 10.247.000 euro. "La teoria con cui erano stati mascherati i tagli era che le province hanno le risorse e non le sanno spendere – ha continuato Lattuca –, ribadiamo che la Provincia riesce a spendere le risorse assegnate. Questo ente è in grado di spendere oltre il 94% delle risorse, smentendo la retorica sulla nostra capacità di mettere a terra la spesa, sia per le manutenzioni che in altre partite come Pnrr e ricostruzione post-alluvione".

Durante la seduta sono stati inoltre approvati il documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028, una modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il bilancio consolidato 2024 del ‘Gruppo Provincia di Forlì-Cesena’, un ordine del giorno di tutto il consiglio provinciale sul calendario scolastico regionale

ma. bo.