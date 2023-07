Strade, summit a Modigliana "Va realizzato un nuovo viadotto"

Giovedì nella sala del Consiglio comunale di Modigliana é stata convocata dal sindaco Jader Dardi una importante riunione per presentare le idee progettuali per il rifacimento del ponte su via Carlo Alberto Dalla Chiesa, detto di Castronchino, per il quale è stato incaricato lo studio Enser di Faenza. Un progetto necessario per garantire un secondo accesso verso Modigliana e Tredozio dopo il bivio verso il cimitero comunale, con l’altra strada, la Sp 20, che passa sotto la riva della Pappona, anch’essa franata e che rappresenta il collegamento viario principale da e verso Faenza, quindi la più importante della vallata del Tramazzo. "E’ stata anche un’occasione di confronto coi consiglieri comunali, i rappresentanti delle associazioni di categoria dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, dell’industria, oltre ai rappresenti di altri enti – precisa Dardi – per fare il punto sulla situazione dei lavori di ripristino dei tantissimi danni, a partire in primo luogo dalla Provincia, i cui rappresentanti hanno fatto il punto sui lavori eseguiti, con particolare riferimento alla sp 20 nel tratto della riva della Pappona. Accesso fondamentale e indispensabile per Modigliana e tutta la vallata e per il quale è stata rinnovata la richiesta, già approvata all’unanimità dal consiglio comunale, di realizzazione di un viadotto". All’incontro, oltre alla responsabile dell’Ufficio tecnico comunale ing. Valeria Liverani, erano presenti anche i rappresentanti di Hera, del Consorzio di bonifica e Alea.

"Abbiamo poco tempo per intervenire, perché se non arrivano risorse, se non partono i cantieri, fra pochi mesi, al termine dell’estate, saremo di nuovo in emergenza – ha proseguito Dardi –. Basta poco, pochissimo, come è accaduto anche ieri al termine del temporale, per avere consapevolezza della precarietà dei lavori eseguiti, per questo ho espresso, anche in aperura dell’incontro l’amarezza per non vedere ancora riconosciuti, dal governo ai comuni, i finanziamenti per i lavori affidati in somma urgenza e che sono serviti per togliere il fango e aprire corsie di accesso per permettere alla gran parte delle persone di rientrare alle loro abitazioni, ma noi dobbiamo ricostruire, in urgenza, le reti dei servizi e la viabilità del territorio".

Giancarlo Aulizio