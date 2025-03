’StraForlì’, domenica la corsa competitiva. A seguire la Family Run di 8 chilometri

Torna domenica la ’StraForlì Run in the City’, giunta alla seconda edizione, con partenza alle 9,30 da Piazza Saffi. Organizzata da Overcome events, con il patrocinio del Comune di Forlì, si snoderà su un percorso di 21 chilometri, in uno scenario suggestivo, tra il centro e il Parco urbano.

La corsa podistica competitiva, inserita nel calendario nazionale Fidal, avrà anche tra gli iscritti alcuni atleti stranieri e toccherà tutte e quattro le porte della città: San Pietro, porta Schiavonia, porta Ravaldino e porta Cotogni. Previsto anche un passaggio di fronte all’antico Foro Boario, in piazzale della Vittoria, nei pressi della rocca di Caterina Sforza, il campus universitario e il museo San Domenico, con oltre 1500 persone che animeranno le strade di Forlì. Subito dopo il via anche alla Family Run, una corsa non competitiva di 8 chilometri, aperta a tutti e pensata per coinvolgere famiglie e bambini, con partenza e arrivo in Piazza Saffi: i primi 6 chilometri che coincideranno con il tragitto della mezza maratona. Per la Straforlì è prevista la chiusura delle strade coinvolte, con l’impiego di agenti della polizia locale e di circa 90 volontari.

Il giorno precedente, sabato, è prevista nel distretto commerciale Formì la ’StraWoman’, una corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne e con finalità benefiche.

"Abito a Forlì da 22 anni, e sono sempre contento quando vengono organizzati eventi di atletica leggera in città – riferisce il presidente Fidal Stefano Mei –. In Italia sono oltre cinque milioni le persone appassionati di corsa, e appuntamenti come questi sono importanti perché creano aggregazione e promuovono l’attività sportiva. La mezza maratona è un format che piace molto, perché essendo più breve rispetto alla tradizionale maratona è più spendibile dal punto di vista della copertura televisiva, e sta riscuotendo un buon successo in tutti i comuni in cui viene organizzata".

Gli organizzatori della StraForlì puntano in un prossimo futuro a superare la quota dei 2mila partecipanti. "Il mio sogno è quello di portare a Forlì il prima possibile una vera e propria maratona, e sono certo che presto ci riusciremo – afferma l’assessore comunale allo sport Kevin Bravi –, perché abbiamo le strutture e l’organizzazione per poterlo fare. La StraForlì è infatti il 113 evento che come amministrazione patrociniamo, cogestiamo e organizziamo. Una cifra incredibile che ci rende orgogliosi, con le strutture ricettive pronte ad accogliere i partecipanti. Gli eventi sportivi, oltre ad essere un momento di aggregazione, hanno anche una ricaduta economica importante per il territorio".