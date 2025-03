StraForlì, fra atleti e appassionati una festa per mille partecipanti

Nella domenica appena trascorsa la festa sportiva in piazza Saffi e in città è stata tutta dedicata al podismo, con la disputa della seconda edizione della StraForlì. Una manifestazione da un lato agonistica, con la mezza maratona sui 21 km, e dall’altro amatoriale e popolare, con un percorso di 8 chilometri per tutti, famiglie comprese. Un successo la formula, tanto che ha portato a Forlì a correre, o camminare, un migliaio di persone, di cui anche molte provenienti da altre regioni. Da ricordare l’importante contributo dei 40 agenti della Polizia locale e dei 120 volontari che hanno reso possibile la disputa dell’evento.