StraForlì ‘impegnativa’. In azione circa 50 vigili domenica lungo la corsa

Conto alla rovescia per la prima edizione della ‘StraForlì Run’, in programma domenica. L’evento, organizzato dall’associazione Overcome Team insieme a Grip Dimension Heavents, con la direzione tecnica di Total Training e il patrocinio del Comune di Forlì, sarà un’opportunità per i podisti di tutti i livelli per celebrare la passione per la corsa in una cornice intrigante: le strade del capoluogo. La manifestazione vedrà alla partenza circa mille atleti impegnati lungo i 21 chilometri del circuito. E’ previsto anche un circuito ridotto di 8 chilometri non competitivo, la ‘StraForlì family’, rivolto anche ai non esperti, che si può percorrere correndo o camminando.

Un evento del genere comporta, però, disagi alla cittadinanza e la necessità di un ampio servizio d’ordine e di viabilità sulle strade. "Avremo dislocati in vari punti della città circa 50 agenti – afferma infatti Andrea Gualtieri, vicecomandante della Polizia locale –, coadiuvati da oltre cento volontari dell’organizzazione, per vigilare sulla sicurezza dell’evento ed essere a disposizione dei cittadini per informazioni in merito alla viabilità".

La manifestazione prenderà il via alle 9.30 da piazza Saffi per una durata massima prevista di tre ore, con disagi in varie zone per i forlivesi e limitazioni alla normale circolazione. "Stiamo installando nei punti nevralgici della città – prosegue Gualtieri – cartelli con orari e indicazioni utili, oltre che provvedere alla distribuzione di volantini con le strade interessate alla sospensione del normale traffico. Anche tramite i social stiamo informando i cittadini sul percorso della gara e i relativi divieti di sosta".

"Al fine di agevolare gli spostamenti – spiega il sovraintendente Barbara Bovelacci –, ci saranno degli attraversamenti controllati alle intersezioni stradali di maggior scorrimento. Resterà comunque libera alla circolazione la tangenziale di Forlì, che vedrà unicamente chiusi domenica gli svincoli dell’uscita del quartiere San Benedetto dalle 9.15 alle 11.30. Naturalmente sull’intero percorso di gara sarà previsto un divieto di sosta dalle ore 7 alle 12.30".

La partenza e l’arrivo si terranno quindi in piazza e si toccheranno tutte le quattro porte della città (San Pietro, Schiavonia, Ravaldino e Cotogni). Verrà effettuato un passaggio di fronte al Foro Boario e due doppi in piazzale della Vittoria e attorno alla rocca di Ravaldino. Toccati dal percorso anche il Campus universitario e il complesso museale del San Domenico, in una competizione veloce, con lunghi rettilinei pianeggianti e strade larghe.