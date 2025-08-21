Strage della Fornace, sabato la commemorazione

Si commemora a Meldola l’80° anniversario della Strage della Fornace. La cerimonia è sabato 24 agosto alle 10 presso il Cippo della Fornace di via Roma incrocio con via Volta.

La strage avvenne alla Fornace Bisulli il 21 agosto del 1944, dove 18 civili catturati durante un rastrellamento a Pieve di Rivoschio (dove aveva sede l’VIII Brigata partigiana Garibaldi) furono fucilati per rappresaglia dai nazifascisti.

La cerimonia, promossa dal Comune di Meldola, dall’Anpi di Meldola e dallo Spi Cgil, intende ricordare uno dei fatti più sanguinosi nel territorio forlivese, nel quadro della strategia terrorista e stragista nei confronti della popolazione condotta dagli occupanti nazisti e dai collaborazionisti fascisti nel corso dell’estate 1944. Parteciperanno alla commemorazione il sindaco Roberto Cavallucci, Paola Borghesi, presidente Anpi di Meldola, Gianfranco Miro Gori, presidente del Comitato Anpi Forlì Cesena, e don Enrico Casadio, parroco di Meldola, che condurrà un momento di preghiera in suffragio dei defunti e per la pace.

Oltre alle 18 vittime della strage, saranno ricordati anche Don Pietro Tonelli e Padre Vicinio Zanelli, assassinati a Pieve di Rivoschio lo stesso giorno dell’eccidio della Fornace di Meldola.