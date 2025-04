Strage di Biserno. Un’opera lirica sui fatti del 1944

Nel suo buen retiro a Biserno di Santa Sofia il musicista, compositore e direttore d’orchestra Ezio Monti, con la collaborazione della compagna Stefania Fioretti, autrice del libretto, ha composto ‘Fiori di cipresso’, opera lirica in tre atti per Soli, Coro polifonico e Orchestra sinfonica. La trama rimanda alla ’Pasqua di sangue’ dell’aprile 1944, durante il grande rastrellamento dei nazifascisti contro i partigiani dell’8ª Brigata Garibaldi, rievocando in particolare la battaglia di Biserno.

Il comando tedesco, nel tentativo di liberare la Linea Gotica dai partigiani, aveva iniziato, dai primi giorni di aprile, a rastrellare una vasta area montana. I partigiani cercarono di sottrarsi, ma furono coinvolti negli scontri del 6 e 7 aprile nella zona del Monte Fumaiolo tra Fragheto, Calanco, Capanne, Casanova dell’Alpe, San Paolo in Alpe e la Foresta di Campigna, fino alla mattina del 12 aprile, quando i partigiani, stanziati a Biserno, vennero a contatto con le truppe tedesche. Fu uno scontro a fuoco molto duro. I tedeschi avanzavano allo scoperto, ma la mitragliatrice dei partigiani inflisse loro gravi perdite, costringendoli a cercare riparo. Tuttavia, un’altra colonna di tedeschi, guidata da un fascista del posto che li condusse lungo un sentiero segreto, li colse di sorpresa alle spalle, bombardandoli con colpi di mortaio dal vicino crinale. Alla fine sul campo rimasero 12 partigiani della retroguardia comandata da Amos Calderoni e Terzo Lori di Alfonsine (medaglie d’oro al valor militare), che si sacrificarono per permettere al grosso della Brigata di sganciarsi nelle foreste.

"Biserno, dove ho le mie radici – dice il maestro Monti – è uno dei simboli della lotta partigiana nell’appennino tosco-romagnolo, ma anche della resistenza e delle sofferenze della popolazione, in gran parte contadini. Ho cercato di trasformare gli episodi che ho imparato a conoscere fin da bambino in un’opera lirica per avvicinare a queste storie sanguinose, ma eroiche, gli appassionati del Bel canto e le nuove generazioni. I personaggi dell’opera – aggiunge – si ispirano a fatti realmente accaduti, pur avendo nomi diversi. I primi due atti sono ambientati in Appennino, mentre il terzo e ultimo si svolge 30 anni dopo gli avvenimenti a Firenze in una nuova alba di speranza per l’umanità". Il maestro Monti ha già composto le musiche e individuate le figure tra musicisti, coristi e i cantanti (soprano, mezzosoprano, tenore, baritono solista e rapper). "È mia intenzione – dice – coinvolgere, il più possibile, i musicisti della Roveroni".

Ora si spera che istituzioni, istituti di credito e aziende private diano una mano concreta per la rappresentazione di una delle pagine più gloriose della Resistenza romagnola in occasione degli 80 anni della Liberazione nazionale.

Oscar Bandini