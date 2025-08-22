Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaStrage di Ca’ Cornio, nel weekend il ricordo a Modigliana e Tredozio
22 ago 2025
GIANCARLO AULIZIO
Cronaca
Strage di Ca’ Cornio, nel weekend il ricordo a Modigliana e Tredozio

Domani trekking sul sentiero della Resistenza, domenica cerimonia in memoria dei partigiani uccisi.

Ricorre quest’anno l’81° anniversario dell’eccidio di Ca’ Cornio e San Valentino in cui i fascisti uccisero i partigiani della Brigata Corbari: Silvio Corbari, Adriano Casadei, Arturo Spazzoli, Iris Versari. I loro corpi vennero appesi ai lampioni di piazza Saffi a Forlì, il 19 agosto 1944, mentre il fratello di Arturo, Tonino Spazzoli fu ucciso a Coccolia.

Il ricordo della tragedia ha il prologo domani con partenza alle 9 da Tredozio per un’escursione trekking sul sentiero della Resistenza mentre domenica a Modigliana, alle 10.30, è prevista la cerimonia davanti alla casa museo ‘Don Giovanni Verità’, in via Garibaldi, all’interno della quale è allestita una sala dedicata alla Brigata.

I partigiani furono catturati da nazisti e fascisti a Ca’ Cornio, nelle colline di Modigliana, dove stavano rientrando da una spedizione per liberare dalle carceri di Forlì il partigiano Tonino Spazzoli, poi però non attuata. I quattro si erano fermati a Cà Cornio perché Iris Versari, ferita ad una gamba, si muoveva con difficoltà e quando i nazifascisti entrarono in casa Iris si uccise, non prima di aver esortato gli amici a fuggire.

La commemorazione serve a ricordare il sacrificio dei partigiani e i valori della Resistenza per cui si sono battuti che sono a fondamento della nostra democrazia e hanno portato alla nascita della Costituzione della Repubblica Italiana.

