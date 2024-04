Strage nazifascista di Biserno, commemorazione 80 anni dopo

Si rinnova il gemellaggio tra le comunità di Alfonsine (Ravenna) e Santa Sofia in nome dei 12 caduti partigiani a Biserno il 12 aprile 1944, 80 anni fa, durante il grande rastrellamento nazifascista. La mattina del 12 aprile 1944 infatti un battaglione tedesco si attestò sulla statale S. Sofia - Corniolo, con obiettivo il crinale Biserno - San Paolo in Alpe, tenuto da due compagnie partigiane che avevano il compito di ritardare l’avanzata tedesca per dar modo alle restanti formazioni di sottrarsi al rastrellamento. Conquistate posizioni più avanzate, grazie alla collaborazione di una spia che li condusse per sentieri a loro sconosciuti, i tedeschi presero a spazzare il crinale con l’artiglieria, decimando i partigiani che furono attaccati anche alle spalle.

Chi era sopravvissuto si sganciò, in dodici rimasero sul terreno della battaglia, tra i quali le medaglie d’oro al valor militare Amos Calderoni e Terzo Lori entrambi di Alfonsine. Il programma prevede alle 10 le celebrazioni ufficiali alla presenza degli amministratori dei due comuni, delle due sezioni dell’Anpi e di quelle provinciali, della Coop reduci combattenti e partigiani e del Gruppo alpini alto Bidente. Seguirà la visita alla Croce e al cippo della battaglia.

o.b.