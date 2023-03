Strangolati dal cemento "27 ettari solo nel 2022"

"Forlì è campione per il consumo di suolo in una Regione che è terza in Italia: solo nel 2021 nella nostra città secondo i dati Ispra c’è stato un nuovo consumo di suolo di più di 27 ettari, una enormità". Europa Verde torna a puntare il dito contro l’abuso di asfalto e cemento. Nel mirino i nuovi centri commerciali. "Saranno cementificati altri 75 mila mq per 25 capannoni commerciali nella zona Punta di Ferro a cui si aggiungeranno altri 20 mila mq di edifici terziari e direzionali, comprendendo nel conteggio anche l’iper. A questi si aggiungeranno fra poco – continuano i portavoce Maria Grazia Creta e Alessandro Ronchi – quelli consentiti nell’area ancora gravitante su viale Roma accanto all’ex Marco Polo, nonché quelli sull’ex terreno della curia a Ospedaletto".

Non è finita, perché secondo quanto dicono gli ecologisti, sono in arrivo "4 comparti di capannoni, presso il polo ospedaliero di Vecchiazzano, con la cementificazione di altri 137 mila 126 mq di terreno agricolo".

I verdi mettono in riferimento la proliferazione di insediamenti commerciali con il centro storico. "A un centro storico ormai svuotato di attività commerciali e in declino ormai irreversibile – proseguono – si aggiungono capannoni su capannoni mentre decine di altri restano desolatamente vuoti, fra i quali anche alcuni ex supermercati abbandonati".

Le responsabilità politiche sono trasversali, a giudizio di Europa Verde. "Il consumo di suolo è alle stelle, favorito dal lasso di tempo concesso in Regione, su impulso della Lega a cui si è prontamente accodato il Pd prima che entrassero in vigore le nuove norme della legge, consentendo a immobiliaristi e costruttori di conservare, benché ormai insostenibili, grandi potenzialità edificatorie. La responsabilità di tanto disastro urbanistico va divisa equamente fra sinistra e destra: mentre la prima amministrava facendo un Piano commerciale con ben 97 nuovi supermercati per 195 mila mq di superficie utile a cui doveva aggiungersi l’ipermercato, la destra faceva una opposizione solo di facciata che si concretizzava in benevole astensioni, uscite dall’aula al momento del voto e altri simili giochetti politici".

E con la nuova amministrazione, "dopo il passaggio di consegna fra sinistra e destra abbiamo assistito a una sequela di varianti, una delle quali sta concludendosi in questi giorni, che ha previsto persino il trasferimento di volumetrie edificabili da Branzolino, nelle economicamente molto più redditizie zone di via Biagio Bernardi e via Medaglie d’Oro". In vista della prossime elezioni – concludono – "rivolgiamo un appello a tutti, cittadini e associazioni, per costituire con noi un fronte che contrasti queste politiche devastanti e che sappia costruire una alternativa".