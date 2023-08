Strappo ricucito, ma soltanto a sinistra

Marco Bilancioni

Gli iscritti al Partito Democratico devono ancora esprimersi sulla leadership ma certamente ci sono già alcuni aspetti da sottolineare. Primo, il ricambio generazionale: la 41enne Allegni contro il 33enne Gasperini. Nel travagliato percorso forlivese, però, questo significa procedere ancora per strappi improvvisi: la stessa Allegni era una giovane in rampa di lancio dieci anni fa, poi uscì dal Pd, poi il ritorno e, oggi, la possibilità di diventare addirittura leader. Vero, con Gessica Allegni si ricucirebbe parte di quella storia. Ma, appunto, una parte: resta il fatto che i protagonisti delle ultime due giunte sono tutti pressoché fuori non solo dal Pd ma addirittura dalla politica.