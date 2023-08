Strappo ricucito ma soltanto a sinistra

[Segue dalla Prima]

Secondo punto: quale parte di elettorato rappresenterà il Pd nel 2024? I due candidati hanno sostenuto nel congresso nazionale Elly Schlein e Gianni Cuperlo. Si potrebbe obiettare che è acqua passata, ma sembra incontestabile che in ogni caso il Pd – anche locale – guarderà più a sinistra. Anche se, intelligentemente, Gessica Allegni parla già di alleanze larghe. Anche perché sarebbe un suicidio lasciare al sindaco Zattini l’intero elettorato di centro.

Terzo: ancora una volta si pone un problema di classe dirigente cittadina. Il segretario uscente – santasofiese – ha chiesto alla sindaca di Bertinoro di fare un passo avanti (il centrodestra, che governa con un meldolese ed ex sindaco di Meldola, non è messo meglio). Del resto, in questo passaggio delicato, i consiglieri comunali del capoluogo non hanno sostenuto la Allegni e, se sarà lei la segretaria, rischiano di essere politicamente irrilevanti nel nuovo corso.

Marco Bilancioni